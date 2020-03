Quase 75% das empresas americanas relataram problemas de abastecimento, devido à epidemia de coronavírus, e a expectativa é de que outras sejam afetadas - aponta uma pesquisa do setor publicada nesta quarta-feira (11).

As restrições impostas às viagens, especialmente da China, são um fator crucial. Nesse contexto, uma em cada seis das empresas que relataram problemas reduziu suas metas de lucro, conforme a sondagem do Institute for Supply Management, realizada entre 22 de fevereiro e 5 de março.