Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Elaine Wong, que lidera os negócios de Avaliação e Origem de Crédito da Moody's Analytics, foi nomeada Profissional do Ano por Risco de Mercado e Crédito. Louise Green, chefe de Marketing e Comunicações da Bureau van Dijk, uma empresa da Moody's Analytics, repetiu sua vitória de 2019 como Profissional de Dados de Referência do Ano.

A Sra. Wong tem mais de vinte anos de experiência no setor de serviços financeiros. Ela é especialista em sistemas de gestão de risco bancário e auxilia os bancos a se ajustarem ao ambiente cada vez mais digitalizado de hoje. No fim de 2017, a equipe de Wong apresentou a solução CreditLens?, o que ajuda os bancos a gerenciar todos os aspectos do ciclo de vida do crédito. Desenvolvida com a mais recente tecnologia em nuvem e incorporando os premiados dados de propriedade da Moody's Analytics, sua presença no mercado cresceu rapidamente. A empresa anunciou recentemente que mais de 250 empresas em todo o mundo selecionaram a plataforma CreditLens, entre 100 clientes em menos de um ano.

"Estou honrado em receber este reconhecimento", disse Wong. "A solução CreditLens está auxiliando bancos de todo o mundo a transformar digitalmente suas operações e a tomar decisões melhores e mais rápidas."

A Sra. Green está na Bureau van Dijk desde a sua fundação e é especialista em ajudar as empresas a usar dados de referência, e a Orbis da Bureau van Dijk's especificamente, para tomar melhores decisões e operar com mais eficiência. A Orbis é o principal banco de dados do mundo em empresas privadas e dados de entidades, cobrindo mais de 365 milhões de empresas e um bilhão de links de propriedade e detalhando estruturas corporativas, incluindo propriedade e análise benéficas onde estão o poder e o controle de uma organização. Sua cobertura aumentou mais de 70% nos últimos três anos. A equipe de Green tem sido fundamental para impulsionar o crescimento dos negócios junto com o crescimento da cobertura e construir a marca Orbis para acessar novos mercados e novos casos de uso para esta importante solução.

"Ganhar o prêmio de Profissional de Dados de Referência do Ano pelo segundo ano consecutivo é especialmente gratificante", disse Green. "Este reconhecimento reflete nosso sucesso contínuo em tornar a Orbis o recurso de escolha para analisar dados de empresas privadas e de propriedade corporativa."

Os clientes do Moody's Analytics têm a opção de usar a plataforma Orbis e CreditLens juntos, para obter maior eficiência e expandir e melhorar a integridade das informações nos aplicativos de crédito.

