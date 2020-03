Autoridade de Wuhan é acusada de corrupção na China

Uma autoridade de Wuhan, cidade chinesa onde surgiu o surto de coronavírus, foi presa por corrupção - informou a Justiça chinesa nesta quarta-feira (11), em um momento em que a opinião pública critica a gestão da epidemia.

As autoridades locais são acusadas por muitos cidadãos de terem demorado a reagir quando os primeiros casos da doença surgiram em dezembro em Wuhan, capital de Hubei (centro).

Cai Jie, então secretário-geral do comitê municipal do Partido Comunista Chinês (PCC), foi afastado no mês passado em meio a uma onda de demissões de funcionários públicos de Hubei.

Essa decisão parecia destinada a apaziguar a opinião pública.

Cai é acusado de aceitar subornos e abusar de seu poder, anunciou, sem dar mais detalhes, a Promotoria Popular Suprema, o mais alto órgão judicial da China.

A data do julgamento é desconhecida. Embora seu indiciamento não pareça estar relacionado à gestão da epidemia, ele é o primeiro alto funcionário a ser levado à Justiça desde o início da crise.

A pressão sobre os líderes locais de Hubei aumentou após a morte do médico Li Wenliang em fevereiro. Esse oftalmologista se tornou um herói nacional por ter dado o alerta do surgimento do vírus, quando as autoridades tentavam sufocar suas revelações.

Segundo analistas, ao demitir os mais altos funcionários do PCC em Wuhan e em Hubei, o presidente Xi Jinping dá a impressão de usar as autoridades locais como bodes expiatórios.

As autoridades de Wuhan também foram criticadas por organizar um banquete para 40.000 famílias alguns dias antes de a cidade ser colocada em quarentena.

A província de Hubei concentra a maioria dos casos (84%) e óbitos (96%) relacionados com a epidemia da Covid-19 na China.

O coronavírus já infectou mais de 81.000 pessoas em todo país, das quais mais de 3.100 morreram.