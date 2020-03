Talibã rejeita proposta do governo sobre libertação de prisioneiros

Os talibãs rejeitaram nesta quarta-feira a oferta do governo afegão de libertar progressivamente e durante vários meses 5.000 prisioneiros insurgentes em troca de uma redução substancial da violência no país, informou um porta-voz do grupo à AFP.

"Os 5.000 prisioneiros devem ser libertados ao mesmo tempo", declarou Suhail Shaheen, assegurando que serão necessárias "negociações" sobre esta questão.

As negociações entre os insurgentes e o governo de Cabul deveriam ter começado na terça-feira, mas foram adiadas por falta de acordo entre as partes sobre a questão dos presos.