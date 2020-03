A final da Copa da Liga francesa, Paris SG-Lyon, inicialmente prevista para 4 de abril no Stade de France, foi adiada, anunciou nesta quarta-feira a Liga de Futebol Profissional (LFP) do país, em razão das restrições ligadas ao coronavírus.

"Em consulta com o Paris Saint-Germain, o Olympique Lyonnais, as emissoras e a Federação Francesa, a LFP marcará uma nova data com base na evolução sanitária e no calendário europeu de ambos os clubes", afirmou a Liga em comunicado.