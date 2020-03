Duas semanas de quarentena obrigatórias para quem chegar a Pequim de outro país

Qualquer pessoa que chegar a Pequim do exterior deverá passar por uma quarentena obrigatória de 15 dias, anunciou a prefeitura da cidade, no momento em que os casos importados do novo coronavírus aumentam na capital da China.

A medida afeta todas as pessoas que chegam ao país procedentes do exterior, sem distinção. Até o momento era aplicada às pessoas procedentes de países gravemente afetados pela epidemia, como Coreia do Sul, Irã, Itália ou Japão.

Mas ante o avanço acelerado da COVID-19 e o aumento dos casos importados, a prefeitura decidiu intensificar e ampliar as medidas de precaução.

As pessoas deverão permanecer "em observação em suas casas ou nos locais especiais previstos", declarou Zhang Qiang, alto funcionário da prefeitura.

Nesta quarta-feira, as autoridades municipais anunciaram seis novos casos de contágio importados, cinco pessoas procedentes da Itália e uma dos Estados Unidos.

A epidemia do novo coronavírus provocou 80.778 contágios na China, incluindo 3.158 mortes.