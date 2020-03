Deputados russos aprovam reforma que abre caminho para permanência de Putin no poder

Os deputados russos aprovaram nesta quarta-feira em terceira e última votação a reforma constitucional estimulada pelo presidente Vladimir Putin, que prepara o caminho para sua permanência no poder, em tese, até 2036.

Os deputados aprovaram o texto por 383 votos a favor, 43 abstenções (dos deputados comunistas) e nenhum voto contrário.

Para entrar em vigor, a reforma deve ser aprovada agora pelos senadores do Conselho da Federação, uma votação que será meramente protocolar.

Depois, o texto será submetido a uma "votação popular" em 22 de abril, mas os detalhes desta consulta ainda são vagos.

O texto aprovado em definitivo nesta quarta-feira contém a emenda adotada na terça-feira em segunda votação pelos deputados para "zerar" o número de mandatos presidenciais de Putin, o que lhe daria o direito de que apresente candidaturas em 2024 e também em 2030.

O presidente se declarou favorável à medida em um discurso na terça-feira aos deputados e afirmou que o Tribunal Constitucional terá que decidir se ele poderá ou não concorrer a um novo mandato.

Putin surpreendeu o mundo ao anunciar, em janeiro, a reforma constitucional, que é vista como o instrumento que permitirá sua permanência no poder ou que, ao menos, continue influenciando a vida política da Rússia nos próximos anos.

A reforma também inclui medidas como a indexação das aposentadorias com a inflação e a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo.