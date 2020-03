Qualquer pessoa que chegar a Pequim do exterior deverá passar por uma quarentena obrigatória de 15 dias, anunciou a prefeitura da cidade, no momento em que os casos importados do novo coronavírus aumentam na capital da China.

A medida afeta todas as pessoas que chegam ao país procedentes do exterior, sem distinção. As pessoas deverão permanecer "em observação em suas casas ou nos locais especiais previstos", declarou Zhang Qiang, alto funcionário da prefeitura.