Funcionários da escuderia Haas isolados por sintomas de coronavírus antes do GP da Austrália

Dois membros da escuderia americana Haas, presentes em Melbourne para participar no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 no domingo, se isolaram de forma voluntária depois que apresentaram sintomas similares aos do novo coronavírus, informou a equipe.

"Dois integrantes da equipe apresentavam sintomas e compareceram para fazer exames antes de iniciar o isolamento voluntário, como deve acontecer enquanto se espera pelos resultados", disse uma fonte da Haas à AFP.

Informações não confirmadas indicam que um membro da McLaren e outro da Williams também teriam apresentados sintomas.

O Mundial de Fórmula 1 de 2020 começa no próximo domingo com o GP da Austrália, mas o calendário pode ser alterado em consequência da epidemia do novo coronavírus.

O GP da China, inicialmente programado para 19 de abril, foi adiado, mas nenhuma data foi anunciada até o momento.