Biden vence prévias democratas em Idaho, diz AP

O ex-vice-presidente Joe Biden venceu as prévias democratas realizadas na terça-feira (10) no Estado americano de Idaho, de acordo com a Associated Press. Biden também já havia sido vitorioso em Michigan, Missouri e Mississippi.



Ontem, o Partido Democrata realizou prévias num total de seis Estados, incluindo Dakota do Norte e Washington.



Na disputa pela indicação do partido à eleição presidencial dos EUA novembro, Biden tem como rival direto o senador Bernie Sanders. Fonte: Associated Press.