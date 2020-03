Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) - organização global sem fins lucrativos dedicada a unificar todos os envolvidos no ecossistema de saúde, identificar os desafios que causam mortes de pacientes e criar soluções acionáveis para mitigar esses problemas - tem a satisfação de anunciar a nomeação de Michael A.E. Ramsay, MD, FRCA, como o novo presidente de seu conselho de administração. Ela também reafirma seu compromisso com a saúde e a segurança dos pacientes ao atualizar sua missão, visão e valores, além de restabelecer sua meta de REDUZIR A ZERO as mortes evitáveis de pacientes até 2030.

Atuando desde 2013 na PSMF e um de seus mais antigos membros, o Dr. Ramsay defende a segurança dos pacientes no mundo da anestesia desde a década de 1980 e incorpora os valores e princípios estabelecidos pela fundação. Ele é um conceituado profissional médico e o atual presidente do Baylor Scott & White Research Institute, onde empreende iniciativas de pesquisa de alta relevância clínica. Bastante conhecido pelo desenvolvimento e pela implementação da escala de sedação Ramsay, uma ferramenta adotada mundialmente e que busca interpretar a profundidade da sedação para pacientes em unidades de terapia intensiva, ele também atua como presidente do conselho do Departamento de Anestesiologia e Administração da Dor do Baylor University Medical Center em Dallas, estado norte-americano do Texas.

"A Patient Safety Movement atingiu um incrível dinamismo nos oito anos desde sua criação", afirmou Joe Kiani, fundador e anterior presidente do conselho da Patient Safety Movement Foundation. "Despertar esse importante movimento tem sido uma parte enorme da obra de minha vida, e tenho a enorme satisfação de passar o bastão para o Dr. Ramsay, que levará adiante nossa visão compartilhada com paixão e entusiasmo."

Até hoje, a fundação já atingiu os seguintes marcos:

-- Salvou 366.353 vidas desde 2013.

-- Garantiu 48 países com hospitais comprometidos.

-- Garantiu 54 países com grupos de parceiros (isto é, hospitais, compromisso de dados abertos, outros parceiros).

-- Garantiu 4.793 hospitais comprometidos no total.

-- Garantiu 92 compromissos no total.

-- Garantiu 94 parceiros no total.

-- Salvou 93.276 vidas somente em 2019.

Ainda que não tenha atingido sua meta inicial de acabar com as mortes evitáveis de pacientes até 2020, a fundação renova o compromisso com uma nova meta para 2030.

"É uma grande honra ser nomeado presidente do conselho da Patient Safety Movement Foundation", declarou o Dr. Ramsay. "Vidas estão sendo salvas, e danos aos pacientes têm sido evitados. Partilhamos metas monumentalmente importantes e demos importantes passos até este momento, e realmente espero avançar a partir dos êxitos obtidos até hoje para atingir a meta de REDUZIR A ZERO as mortes evitáveis de pacientes até 2030." O Dr. Ramsay redigiu sua primeira "Carta do presidente do conselho", publicada mensalmente no site da PSMF. Para ler sua primeira carta, acesse https://patientsafetymovement.org/newsletters/march-2020-issue-ii/letter-from-the-chairman-march-2020.

A Patient Safety Movement Foundation continuará oferecendo ferramentas, recursos e orientações que visam a instruir prestadores de saúde, profissionais do setor, pacientes e familiares para concretizar sua visão de um futuro que reduza e acabe finalmente por eliminar as mortes evitáveis de pacientes. Ele fará isso ao:

-- Priorizar a segurança com centralidade nos pacientes.

-- Promover dignidade, compaixão e respeito no setor de saúde.

-- Alinhar todos que influenciam ou têm contato com o setor de saúde.

-- Promover a transparência.

-- Realinhar incentivos para alcançar um tratamento mais seguro.

-- Informar cuidadores, pacientes e familiares sobre a segurança do paciente.

-- Identificar as causas evitáveis de danos e morte em pacientes para, a partir das informações coletadas, criar e compartilhar livremente soluções acionáveis (as Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes) para mitigar essas causas.

-- Promover a implementação das Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes (Actionable Patient Safety Solutions, APSS).

-- Pedir que empresas de tecnologia de saúde compartilhem dados para a criação de uma superestrada de informações de pacientes.

Para obter mais informações sobre a Patient Safety Movement Foundation, acesse https://patientsafetymovement.org/.

SOBRE A PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION:Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA e 4,8 milhões em todo o mundo de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha em busca de um futuro que reduza e acabe por eliminar as mortes evitáveis de pacientes com a oferta de ferramentas, recursos e orientações destinadas a instruir prestadores de saúde, profissionais do setor, pacientes e familiares. Ela foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com a meta de REDUZIR A ZERO as mortes evitáveis de pacientes. Atingir essa meta exige um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, prestadores de saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e contribuintes privados. A Patient Safety Movement Foundation se dedica a unificar todos os envolvidos no ecossistema de saúde, identificando desafios que estejam causando a morte de pacientes, criando soluções acionáveis para mitigá-las e fazendo parcerias com hospitais que possuem o compromisso de implementar suas soluções específicas de alto impacto para superar desafios de segurança de pacientes, as chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes (Actionable Patient Safety Solutions, APSS). Além disso, a organização incentiva empresas de tecnologia médica a compartilharem os dados para os quais seus produtos são adquiridos e pede que hospitais assumam compromissos para implementar as Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes. Para saber mais, acesse patientsafetymovement.org.

