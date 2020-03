Biden vence primária-chave de Michigan

Joe Biden venceu a primária de Michigan nesta terça-feira, dando um passo crucial sobre Bernie Sanders na corrida pela indicação democrata à Casa Branca.

Segundo projeções, Biden terá uma vantagem de 10 pontos sobre o senador de esquerda, que havia vencido neste estado do nordeste americano há quatro anos, contra Hillary Clinton.

Com Michigan, Biden soma sua terceira vitória do dia, após Mississípi e Missouri.

Com maior número de delegados e o disputado status de "swing state" (estado pendular, ou independente, aquele sem um perfil eleitoral definido), Michigan era a cereja do bolo desta terça.

Michigan foi o estado que escolheu Trump nas últimas eleições e onde Sanders bateu Clinton nas primárias democratas do mesmo ano.

Se as projeções forem confirmadas, Biden levará a maior parte dos 125 delegados de Michigan.

No Missouri estavam em disputa 68 delegados e no Mississípi, 36.

Além de Michigan, Mississippi e Missouri, foram realizadas primárias nesta terça em Idaho, Dakota do Norte e no estado de Washington, totalizando 352 delegados em jogo dos 1.991 necessários para a indicação.

Durante a tarde, Biden e Sanders cancelaram seus comícios em Ohio, seguindo a orientação das autoridades, diante da epidemia do novo coronavírus.

"De acordo com as diretrizes dos funcionários públicos e por precaução, nosso comício em Cleveland, Ohio, desta noite, foi cancelado", informou a diretora de comunicação da campanha de Biden, Kate Bedingfield.

O diretor de comunicações de Sanders, Mike Casca, declarou que "devido a preocupações de saúde e segurança pública, cancelaremos a reunião desta noite em Cleveland".

"Respeitamos as advertências dos funcionários do estado de Ohio, que expressaram sua preocupação por organizar grandes eventos em espaços fechados durante a epidemia de coronavírus".

Biden, 77 anos, que recebeu nos últimos dez dias uma avalanche de apoios de antigos adversários, tem uma plataforma tradicional democrata, com reformas legislativas de centro, enquanto Sanders, senador por Vermont de 78 anos, se define como um "socialista democrata" defensor de uma "revolução".

Um incidente envolvendo Biden, muito compartilhado nas redes sociais pelos partidários de Trump, ocorreu enquanto os eleitores compareciam às urnas.

Biden estava em uma fábrica da Fiat Chrysler em Michigan, onde foi bem recebido, mas foi confrontado por um dos funcionários. Ele o acusou de tentar restringir o direito constitucional para o porte de armas de fogo.

"É um mentiroso de merda", respondeu o candidato. "Apoio a Segunda Emenda", lhe disse antes de responder, visualmente irritado e com uma voz forte: "Não vou tirar a sua arma".

"Deixe-me respirar, homem", finalizou.

- Coronavírus e campanha -

As primárias democratas nos Estados Unidos estão sendo, como em grande parte do mundo, atingidas pela epidemia do novo coronavírus que já infectou quase 800 pessoas em todo o país e deixou 28 mortos.

O estado de Washington, que sofreu a pior parte dessa crise, realiza as votações somente por correio. Nos demais, os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças assessoraram na limpeza das urnas e com outras medidas de precaução.

Desde o início da epidemia de coronavírus nos Estados Unidos escolas foram fechadas e muitas pessoas estão de quarentena, mas é a primeira vez que a campanha eleitoral é afetada.

No estado de Ohio há três casos do novo coronavírus, segundo as autoridades de saúde locais.

Segundo a imprensa local, trata-se de um casal que voltou de um cruzeiro no Nilo e de uma pessoa que assistiu à convenção de lobby pró-israelense AIPAC em Washington e regressou de ônibus a Ohio. Os três têm cerca de 50 anos e vivem nos arredores de Cleveland.

O governador de Ohio, Mike DeWine, declarou o estado de emergência na segunda-feira diante da epidemia.