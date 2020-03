Adiada partida entre Manchester City e Arsenal por coronavírus

A partida entre Arsenal e Manchester City prevista para esta quarta-feira pelo Campeonato Inglês foi adiada depois que jogadores de clubes de Londres ficaram em quarentena por suspeita de contágio por coronavírus.

Em nota, o Arsenal informou que a decisão de suspender a partida foi tomada como precaução, pois vários jogadores mantiveram contato com o empresário Evangelos Marinakis, dono do clube grego Olimpiakos, que foi diagnosticado com coronavírus. O encontro ocorreu quando as duas equipes se enfrentaram pela Liga Europa no final de fevereiro, com time da Grécia eliminando os ingleses.

Como nesta terça-feira Marinakis anunciou que está com o Covid-19, vários jogadores do Arsenal permanecerão em quarentena por 14 dias.

"Estamos seguindo rigorosamente as recomendações do governo, que orienta qualquer pessoa que tenha tido contato com alguém que está contaminado com o vírus deve permanecer isolada por 13 dias a partir da data do contato", afirmou o clube.

Segundo o time londrino, jogadores e quatro membros da equipe técnica permanecerão isolados em suas casas até que o período de quarentena seja concluído.

O Manchester City expressou em nota que o adiamento da partida era uma "medida de precaução" e que a nova data da partida seria anunciada em breve.