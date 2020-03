EUA propõe diálogo 'imediato' entre governo afegão e talibãs sobre prisioneiros

Os Estados Unidos exortaram nesta terça-feira o governo afegão e os talibãs a se reunir imediatamente no Qatar para resolver a libertação de prisioneiros visando iniciar as conversações de paz.

"Exorto as duas partes para que se sentem imediatamente para conversar sobre este tema em Doha, Qatar, para resolver os detalhes" sobre as negociações, disse Zalmay Khalilzad, negociador dos Estados Unidos, no Twitter.

"O governo afegão aceitou fazê-lo. Quando for implementado, este será um passo significativo no processo de paz".

A libertação de prisioneiros foi um elemento-chave do acordo firmado em 29 de fevereiro no Qatar entre os talibãs e os Estados Unidos, que já começaram a retirar suas tropas do Afeganistão em virtude do tratado.

Após uma dúvida inicial, a administração do presidente Ashraf Ghani anunciou que libertará 1.500 prisioneiros talibãs a partir de sábado, como um gesto de boa vontade, e outros 3.500 sairão após o início das negociações.

Por sua parte, os talibãs planejam libertar mil prisioneiros.

As primeiras negociações entre o governo afegão e os talibãs não começaram nesta terça-feira, na Noruega, como previa o acordo.

Mas o departamento de Estado expressou seu otimismo, atribuindo o atraso à crise política em Cabul, onde há dois presidentes declarados: o atual mandatário, Ashraf Ghani, e seu adversário e ex-presidente Abdullah Abdullah.

"O presidente Ghani nos disse que está consultando Abdullah e outros líderes afegãos e que anunciará uma equipe inclusiva nos próximos días", revelou a porta-voz do departamento de Estado Morgan Ortagus.