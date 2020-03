Comunicado do Business Wire :Monnit Corporation

A Monnit Corporation (monnit.com) anunciou hoje o lançamento do SensorPrints?, a única plataforma que autentica dados da Internet das Coisas de ponta a ponta para sensores sem fio de baixa energia. Uma proposta inédita no mercado, o SensorPrints fornece autenticação de dados na forma de uma impressão digital única para cada dispositivo na Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) com o objetivo de suprir a necessidade urgente e crescente de segurança.

"A Monnit vem despontando nas últimas décadas como líder proeminente em Internet das Coisas ao monitorar as necessidades do mercado em constante evolução", comentou Brad Walters, diretor executivo da Monnit. "Muitos acreditavam que os conhecimentos e medidas de segurança de TI tradicionais seriam suficientes com o amadurecimento da IoT, e isso acabou se revelando algo catastrófico. Com o SensorPrints, a Monnit oferece criptografia superior de dados desde o ponto em que são gerados até seu consumo para análises e ações. Esse é o recurso necessário que diretores de tecnologia e proprietários de empresas vêm esperando para contar com total cobertura de segurança antes de implementarem novas tecnologias de IoT."

RECURSOS DO SENSORPRINTS

-- Segurança de dados sem precedentes por autenticação SHA3 de 256 bits.

-- Verificação de dados gerada na fonte da camada de aplicação.

-- Integração nativa com o iMonnit para rápida implementação de uma solução confiável.

-- Os dados de sensores abertos pela plataforma Monnit MINE? são compatíveis com agregadores (Amazon Web Services, Microsoft® Azure, entre outros) ou com a plataforma de IoT de um usuário.

-- Solução pronta para revendedores por meio da plataforma de parceiros Monnit IoTvantage.

Agora, o SensorPrints é incluído no portfólio de soluções de sensores líderes de mercado da Monnit, que abrange mais de 80 tipos de sensores sem fio, controladores sem fio e gateways sem fio confiáveis. Esses dispositivos estão disponíveis em versões comerciais e industriais para se adequarem às mais diversas aplicações de monitoramento empresarial. A autenticação de dados do SensorPrints é uma alternativa para todos que utilizam sensores sem fio da Monnit.

SOBRE A MONNIT CORPORATION

A Monnit é a Check Engine Light for Business? (a luz de verificação de motores para empresas). Se algo exige atenção, as empresas podem saber usando os sensores sem fio acessíveis e de autoinstalação da Monnit. Clientes de pequenas e médias empresas utilizam os mais de 80 tipos de sensores da Monnit para monitorar remotamente variáveis (inclusive temperatura, movimento, umidade e vibração) e receber alertas com base nas condições definidas pelo usuário. Os produtos da Monnit também estão disponíveis como soluções de marca própria ou revenda, e são totalmente testados para uso em qualquer lugar do mundo, com certificações FCC, CE e IC. Encontre sua solução de monitoramento da Monnit em monnit.com.

