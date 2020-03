Boletim sobre a epidemia do coronavírus

Últimos números e acontecimentos sobre a epidemia do coronavírus no mundo:

- Mais de 4 mil mortos -

No mundo, já foram contabilizados 117.356 infectados desde dezembro em 107 países e territórios, e 4.252 mortos, segundo boletim feito pela AFP com dados de fontes oficiais até às 17H00 GMT (14H00 no horário de Brasília) desta terça-feira. Cerca de 18 mil casos foram contabilizados na Europa.

Países mais afetados: China continental (80.754 casos, dos quais 3.136 morreram); Itália (10.149 casos, 631 mortos), Irã (8.042 casos, 291 mortos), Coreia do Sul (7.513 casos, 54 mortos); França (1.784 casos, 33 mortos), Espanha (1.639 casos, 36 mortos).

Chipre do Norte, Mongólia, Panamá, Burkina Faso e a República Democrática do Congo (RDC) anunciaram seus primeiros casos.

Na China, mais de 70% das pessoas infectadas se recuperaram.

- Itália "em casa" -

Sessenta milhões de italianos receberam a ordem de ficar em suas casas em todo o território, uma medida sem precedentes para tentar frear o avanço do novo coronavírus. Só podem sair para trabalhar, comprar alimentos e ir ao médico.

Após a suspensão das visitas de parentes e das autorizações para a saída, motins ocorridos nas prisões italianas já deixaram uma dezena de mortos entre os presos.

A Liga de Futebol foi suspensa até 3 de abril.

A Espanha anunciou a suspensão de todos os voos com a Itália até 25 de março. Várias companhias aéreas decidiram deixar de voar para a península italiana, entre elas a Air France e a Ryanair.

A Áustria vai filtrar a entrada de viajantes vindos da Itália, enquanto a Eslovênia anunciou o fechamento das fronteiras com o país.

- Escolas fechadas -

A Grécia deu férias aos alunos, como fez a República Tcheca e algumas regiões da Espanha, como Madri.

- Melhoras na China -

A província chinesa de Hubei (centro), que concentra a maioria dos casos do novo coronavírus no mundo, anunciou uma suspensão parcial das restrições em relação ao deslocamento dos habitantes. O presidente chinês, Xi Jinping, considera que a epidemia está "praticamente contida" em seu epicentro.

- Políticos contagiados -

Cinco membros do Congresso americano, entre eles ao menos dois republicanos que estiveram com Donald Trump, estão em isolamento voluntário por exposição ao vírus. O presidente não considerou necessário fazer testes para o vírus. Os candidatos democratas suspenderam seus comícios.

Na França, onde cinco deputados foram infectados, o ministro da Cultura, Franck Riester, está com o vírus e trabalha de casa.

Na Espanha, um dos dirigentes do partido de extrema-direita, o Vox, Javier Ortega-Smith, também está infectado.

- Cancelamentos e adiamentos -

A cidade de Valencia suspendeu as "Fallas", evento que seria comemorado no dia 19 de março.

A Argélia cancelou todos os eventos esportivos, culturais e políticos.

A Romênia e a Eslovênia proibiram todas as reuniões ou agrupamento a partir de 100 pessoas.

A Irlanda cancelou os desfiles de St. Patrick's Day que ocorreriam no dia 17 de março e nos EUA também foi cancelada essa festividade em Boston.

Todos os torneios do Circuito Mundial de Judô foram anulados até o próximo 30 de abril.

As oitavas de final da Champions League, que será disputada entre o FC Barcelona e o Nápoles no dia 18 de março, não será aberta ao público.

Os estádios também estarão vazios nas próximas jornadas da Liga da França, Espanha, Portugal e outros momentos antes da Bundesliga. O encontro amistoso da Euro-2020, entre a Alemanha e a Itália, também não terá público no dia 31 de março.

O grande prêmio de moto das Américas foi adiado de abril a novembro.

- Endurecimento em Israel -

Todas as pessoas que chegaram a Israel terão que se submeter a duas semanas de quarentena. Essa medida, que já se aplicava aos cidadãos de vários países europeus, não incluía países como os EUA.