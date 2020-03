Os Estados Unidos exortaram nesta terça-feira o governo afegão e os talibãs a se reunir imediatamente no Qatar para resolver a libertação de prisioneiros visando iniciar as conversações de paz.

"Exorto as duas partes para que se sentem imediatamente para conversar sobre este tema em Doha, Qatar, para resolver os detalhes" sobre as negociações, disse Zalmay Khalilzad, negociador dos Estados Unidos, no Twitter.