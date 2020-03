Biden tem 99% de chance de vencer prévias de Michigan e Missouri, diz pesquisa

O site de análise de pesquisas de opinião FiveThirtyEight projeta que o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden tem 99% de chance de vencer as prévias do Partido Democrata em Michigan, Missouri e Mississipi. Os três estados, que votam nesta terça-feira, possuem 125, 68 e 36 delegados, respectivamente.



Para outros estados que realizas prévias hoje, o FiveThirtyEight estima 93% de chance de Biden liderar na Dakota do Norte, 81% em Idaho e 60% em Washington. Os três estados possuem 14, 20 e 89 delegados em disputa, respectivamente.



Biden é um "forte favorito" para vencer em quatro dos seis estados, incluindo os três com os maiores números de delegados, destaca o FiveThirtyEight. O site afirma, porém, que há "muito espaço" para vitórias de virada do adversário direto de Biden na disputa, o senador Bernie Sanders.



Sanders, segundo as projeções, tem 40% de chance de vencer em Washington, 19% de ficar em primeiro lugar em Idaho e 7% de possibilidade de liderar na Dakota do Norte.