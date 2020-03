Estela revela primórdios de escrita maia na Guatemala

Uma estela de dois mil anos de antiguidade descoberta no sudoeste da Guatemala revelou indícios do nascimento da escrita na cultura maia, que dominou o sul do México e parte da América Central, informaram especialistas nesta terça-feira (10).

A estela 87 foi encontrada em setembro de 2018 no parque arqueológico Tak'alik Ab'aj, no município de El Asintal, 125 km a sudoeste da capital, e é o "exemplo" da gênese da escrita maia, disse em uma apresentação o epigrafista alemão Nikolai Grube.

"A grande importância da estela 87 é que é um exemplo remoto do desenvolvimento da escrita na Mesoamérica (...). Tak'alik Ab'aj foi um local de experimentação com a escrita" maia, destacou Grube em videoconferência do México, durante ato no Palácio Nacional da capital guatemalteca.

Embora não se tenha conseguido uma "leitura linguística" dos hieroglifos, o especialista indicou que a estela mostra a um governante com seu nome e títulos e evidencia "um texto maia remoto", segundo Grube.

A estela data do ano 100 a. C., durante o período pré-clássico tardio (400 a.C. - 200 d.C.) e é esculpida em rocha natural.

Tak'alik Ab'aj era uma cidade que a princípio foi habitada por olmecas (1.500 a. C. a 100 d. C) e por maias durante sua expansão no período pré-clássico intermediário (800 a 300 a. C).

Os olmecas desapareceram e os maias continuaram desenvolveram sua avançada cultura.

A arqueóloga guatemalteca Christa Schieber, coordenadora técnica do parque, informou que Tak'alik Ab'aj foi um "laboratório" para fazer "experimentos" da escrita maia que em seguida foi evoluindo.

Em 2012, arqueólogos guatemaltecos anunciaram a descoberta da tumba de um poderoso rei em Tak'alik Ab'aj, que pôde ter propiciado a transição da cultura olmeca à maia entre 700 e 400 a. C.

O presidente Alejandro Giammattei disse durante o ato que pedirá à Unesco que o local seja declarado Patrimônio Cultural da Humanidade.

A cultura maia teve seu auge no chamado período clássico (250-900 d.C) até entrar em declínio no período pós-clássico (900-1200 d.C) e abarcou a área meso-americana que compreende o sul do México, Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize.