Air Canada suspende voos à Itália pelo coronavírus

A Air Canada anunciou nesta terça-feira (10) que suspende seus voos diários à Itália depois que o país europeu proibisse as reuniões públicas e restringisse as viagens para tentar frear a expansão do novo coronavírus.

A companhia citou as medidas de "saúde e segurança" do governo italiano, impostas depois que o coronavírus infectasse mais de 9.000 personas neste país em pouco mais de duas semanas.

"Nosso último voo a Roma parte de Toronto esta noite (10 de março) e o último retorno de Roma com destino a Montreal ocorrerá amanhã (11 de março)", disse uma porta-voz da companhia à AFP.