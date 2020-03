Duelo Bayern-Chelsea pela Champions é confirmado com portões fechados

O jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Chelsea será jogado com portões fechados, confirmou o clube alemão, após a proibição de aglomeração de mais de 1.000 pessoas na Baviera anunciada neste terça-feira (10) devido ao risco de propagação do coronavírus.

O Bayern deverá se submeter às novas restrições na região da Baviera, da qual Munique é a capital.

As aglomerações de mais de 1.000 pessoas "não estão autorizadas até 19 de abril e isso afeta todas as manifestações esportivas", declarou nesta terça o ministro-presidente (chefe do governo regional) bávaro, Markus Söder.

Vencedor do jogo de ida das oitavas de final por 3 a 0, o Bayern recebe o Chelsea no dia 18 de março. O período de restrição também engloba um eventual jogo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Duas partidas da Bundesliga em Munique também estão agendadas até 19 de abril.