Comunicado do Business Wire :Veeam Software

O Evento PAC da Veeam--Veeam® Software, líder em soluções de backup que oferecem Cloud Data Management?, anunciou os vencedores do Impact Partner Awards? 2019 da Veem para América Latina durante o evento anual do Partner Council Advisory (PAC) da Veem. Estes prêmios anuais reconhecem 15 parcerias latino-americanas da Veeam ProPartners e Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) que não apenas demonstraram sucesso ao fornecer soluções Veeam a seus clientes, mas também superaram as expectativas no fornecimento de suporte de primeira classe, conhecimento especializado e instrução contínua sobre produtos.

"Com o recente lançamento do novo Veeam Availability Suite v10, o maior lançamento de produtos em nossa história, a Veeam continua sua liderança como líder de mercado em Gestão de Dados em Nuvem", disse Kevin Rooney, vice-presidente do canal da Veeam nas Américas. "Atribuímos grande parte do nosso crescimento contínuo e lucrativo ao sucesso de nossas parcerias, ao nosso modelo de canal de 100% e à nossa capacidade de cooperar para o bem maior de nossos clientes. À medida que continuamos focando nos dados como a pedra angular do sucesso de uma empresa, também continuamos a investir e apoiar nosso ecossistema de parcerias que compartilham de nossa visão. Parabenizo os vencedores do Veeam Impact Partner Award 2019 da Veem e estou animado para que eles se unam a nós na Ata II da Veeam - nossa evolução para a Nuvem Híbrida."

As seguintes parcerias da Veeam se destacaram no Impact Awards 2019 da Veeam:

-- Parceria de Impacto na Distribuição do Ano da Veeam, América Latina: Adistec

-- Parceria de Impacto do Ano da Veeam, México: Larson Technology S.A. de C.V.

-- Parceria de Impacto do Ano da Veeam, Norte da América Latina: Redsis S.A.S

-- Parceria de Impacto do Ano da Veeam, Sul da América Latina: Wetcom

-- Parceria de Impacto do Ano da Veeam, Brasil: Sercompe

-- Parceria de Ascensão do Ano da Veeam, Norte da América Latina: GBM

-- Parceria de Ascensão do Ano da Veeam, Sul da América Latina: Logicalis Chile

-- Parceria de Ascensão do Ano da Veeam, México: JAR ELECTRONICA APLICADA SA DE CV

-- Parceria de Ascensão do Ano da Veeam, Brasil: V8 Consulting

-- Centro de Treinamento Autorizado da Veeam, Américas: Adistec

As seguintes parcerias da VCSP se destacaram no Impact Awards 2019 da Veeam:

-- Parceria de Impacto de Fornecedor de Serviços & Nuvem do Ano da Veeam, Sul da América Latina: Telecom Argentina

-- Parceria de Impacto de Fornecedor de Serviços & Nuvem do Ano da Veeam, México: AXTEL S.A.B. de CV

-- Parceria de Impacto de Fornecedor de Serviços & Nuvem do Ano da Veeam, Brasil: Locaweb

-- Parceria de Impacto de Fornecedor de Serviços & Nuvem do Ano da Veeam, Norte da América Latina: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

-- Parceria de Impacto na Distribuição em Nuvem do Ano da Veeam, América Latina: Licencias OnLine

"Nesta nova era da nuvem híbrida, é essencial que as parcerias possam trabalhar com os clientes, independentemente de onde seus dados residam", disse Matt Kalmenson, vice-presidente da Americas Cloud na Veeam. "Nosso programa VCSP não apenas arma nossas parcerias com as soluções mais flexíveis, confiáveis e simples para conseguir isto, mas também as ferramentas mais recentes, o suporte de primeira classe e o treinamento e instrução mais valiosos para garantir sua lucratividade e nosso sucesso mútuo. Acreditamos que 2020 será um dos anos mais movimentados na história da Veeam e, junto com nossas parcerias, também será um dos mais bem-sucedidos."

A Veeam também anunciou vários novos aprimoramentos e atualizações do programa durante o evento PAC. Estes incluem suporte de recepção e eligibilidade PartnerPerks para todos os níveis de parceria, benefícios adicionais para parcerias Platinum e Gold bem como novas atualizações no programa de descontos de distribuição.

"À medida que 2020 transcorre, estamos vendo uma crescente demanda de fornecedores para pensar e agir à nível mundial; não apenas para ser adaptável e dar suporte a infraestruturas híbridas, mas também para atender às necessidades regionais", disse Kevin Rhone, consultor sênior de parcerias na ESG. Fiz um ótimo trabalho de parceria com os principais fornecedores locais da América Latina a fim de garantir que continuem a fornecer a seus clientes a melhor experiência em qualquer localidade regional. Estou animado ao ver a adoção da nova versão do Veeam Availability Suite v10 e penso que terá um impacto positivo junto a clientes em todo o mundo."

Inscrições estão abertas agora para o VeeamON 2020, o principal evento mundial de gestão de dados em nuvem, de 4 a 6 de maio de 2020, no Aria Resort & Casino, em Las Vegas, NV. Quase 10.000 clientes, parcerias e influenciadores participaram do VeeamON 2019 em Miami, FL e nos eventos regionais do VeeamON Forum, realizados em todo o mundo.

Sobre a Veeam Software

A Veeam é líder em soluções de backup que oferecem gestão de dados em nuvem. A Veeam fornece uma plataforma exclusiva para modernizar o backup, acelerar a nuvem híbrida e proteger dados. Com mais de 365.000 clientes em todo o mundo, incluindo 81% da Fortune 500 e 66% da Global 2.000, os resultados de satisfação do cliente Veeam são as mais altas do setor, com 3,5x a média. O ecossistema global da Veeam inclui mais de 70.000 parcerias, incluindo HPE, NetApp, Cisco e Lenovo como revendedores exclusivos. A Veeam possui escritórios em mais de 30 países. Para saber mais, acesse https://www.veeam.com ou siga a Veeam no Twitter @veeam.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200310005868/pt/

Veeam Software Diretor de Relações Públicas Globais Heidi Monroe Kroft, 614-339-8200 x8309

