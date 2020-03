Seleção francesa jogará amistosos sem torcida devido ao coronavírus

Os dois próximos jogos de preparação para a Euro-2020 da seleção francesa de futebol, contra Ucrânia e Finlândia, em final de março, serão jogados com portões fechados em Paris, anunciou nesta terça-feira o presidente da Federação Francesa, Noël Le Graët, em respeito às restrições ligadas ao coronavírus.

"Um jogo em Lyon não tem sentido", declarou o dirigente à emissora BFM TV, explicando que o duelo França-Finlândia, previsto para 31 de março nos arredores de Lyon, será deslocado para o Stade France de Saint-Dennis, perto de Paris, onde os atuais campeões do mundo jogam quatro dias antes contra a Ucrânia (27 de março).

Na segunda-feira (9), o governo francês adotou medidas restritivas, proibindo a aglomeração de mais de 1.000 pessoas no intuito de lutar contra a propagação do novo coronavírus. Até o último balanço, cerca de 1.600 pessoas foram contagiadas na França, com 30 mortes.

"Se são adiáveis, possivelmente serão adiados, caso contrário terá que se respeitado este indicador de 1.000 pessoas", explicou a ministra de Esportes, Roxana Maracineanu, sobre os dois amistosos da França.

Os 'Bleus' têm agendadas outras duas partidas de preparação para início de junho, antes de Euro-2020, que começa em 12 de junho e que será disputada excepcionalmente em 12 países do continente.