Dirigentes da UE iniciam reunião de emergência sobre coronavírus

Os líderes dos 27 países da União Europeia (UE) iniciaram nesta terça-feira uma reunião de emergência por videoconferência sobre as medidas a serem tomadas "para reduzir o impacto econômico e social" da epidemia do novo coronavírus no bloco.

"Precisamos de mais Europa para conter a propagação do vírus, garantir suprimentos médicos e chegar a um acordo sobre medidas para reduzir o impacto econômico e social negativo para nossos cidadãos", tuitou o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel.

A agenda do presidente inclui informações e coordenação entre países, fornecimento de equipamentos sanitários, pesquisa médica e resposta a possíveis consequências econômicas, explicou uma fonte europeia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, espera uma demonstração de solidariedade "mais forte e mais visível", já que "a Europa não pode ser o continente da espera" diante das ações do Japão, China ou Estados Unidos, disse o Eliseu antes do encontro.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e sua parceira do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, também participarão da reunião.

O BCE deve decidir na quinta-feira sua resposta à epidemia que tem um sério impacto nos mercados mundiais.