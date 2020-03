AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020 ATÉ QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Sentença para Harvey Weinstein após condenação por agressão sexual e estupro - 11H30

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación - IPCA Mês Ref: 02/2020 - 10H00

(+) SANTIAGO (Chile) - Protesto contra o governo no segundo aniversário de Pinera como presidente - 19H30

MIAMI (Estados Unidos) - Presidente Jair Bolsonaro visita EUA - (até 11)

Europa

(*) BADHOEVEDORP (Holanda) - Julgamento de quatro homens acusados por queda do MH17 - (até 13)

GRÉCIA - Milhares de migrantes na fronteira turca com a Grécia - (até 13 de Março)

(+) MOSCOU (Rússia) - Parlamentares russos debatem emendas constitucionais na terceira e última leitura - 05H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Ex-fuzileiro naval dos EUA é julgado por atacar policiais em Moscou - 06H00

(+) PARIS (França) - Cerimônia de homenagem às vítimas do terrorismo, com a presença do presidente Macron - 13H15

(+) ITÁLIA - Escolas fechadas por coronavírus - (até 15)

(+) MADRI (Espanha) - Relatório do FMI sobre revisão econômica anual para a Espanha -

LONDRES (Reino Unido) - Anúncio do primeiro orçamento pós-Brexit da Grã-Bretanha -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 30 de Abril 2020)

Ásia-Pacífico

CHINA - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 14 de Março)

FUKUSHIMA (Japão) - 9º aniversário do terremoto e tsunami no Japão -

(+) PEQUIM (China) - Resumo diário da Comissão Nacional de Saúde da China sobre o surto de COVID-19 - (até 13)

(+) PEQUIM (China) - Briefing diário do Ministério das Relações Exteriores - (até 31)

QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2020

Ásia-Pacífico

(+) MANDALAY (Mianmar) - Restos de soldados desaparecidos da Segunda Guerra Mundial repatriados para os EUA - 00H30

(+) CHRISTCHURCH (Nova Zelândia) - Orações conjuntas a serem realizadas antes do aniversário do tiroteio na mesquita de Christchurch - 21H00

Esportes

(+) OLYMPIE (Grécia) - Cerimônia da chama olímpica para os Jogos Olímpicos de Tóquio - 08H00

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Ação da Juventude pelo Clima -

SÁBADO, 14 DE MARÇO DE 2020

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Centenas devem protestar no aniversário de dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco -

(+) Sandusky (Estados Unidos) - Apresentação da sonda Orion da NASA antes de ser preparada para a partida - 12H30

DOMINGO, 15 DE MARÇO DE 2020

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Manifestações convocadas pelos apoiadores de Bolsonaro para criticar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal - 11H00

(+) PHOENIX (Estados Unidos) - Candidatos presidenciais democratas realizam debate na TV, dois dias antes das primárias do Arizona - 22H00

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - 30º aniversário da eleição de Gorbachev para a presidência da URSS -

Oriente Médio e África do Norte

(+) SÍRIA - Nono aniversário da guerra na Síria -

Ásia-Pacífico

(+) CHRISTCHURCH (Nova Zelândia) - Serviço memorial para marcar o aniversário do tiroteio na mesquita de Christchurch - 00H00

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2020

Europa

(+) LYON (França) - Veredicto esperado para o ex-padre Bernard Preynat que foi julgado por abuso sexual em janeiro passado -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Finanças da zona do euro mantêm conversas sobre surto de coronavírus - 12H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Resultados da Aramco 2019 - 10H00

Ásia-Pacífico

(+) YOKOHAMA (Japão) - Tribunal decide caso de agressor que matou 19 pessoas com deficiência -

TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2020

América

(+) PHOENIX (Estados Unidos) - Democratas realizam primárias presidenciais na Flórida, Arizona, Ohio e Illinois -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 18)

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Juízes de crimes de guerra da ONU ouvem apelo de Mladic sobre condenação por genocídio - 06H00 (até 18)

(+) WOLFSBURGO (Alemanha) - Volkswagen publica resultados para 2019 - 04H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Começa o julgamento do primeiro-ministro israelense Netanyahu, acusado de corrupção -

QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2020

(+) LONDRES (Reino Unido) - Segunda rodada de negociações pós-Brexit - (até 20)