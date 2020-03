Um paciente portador do HIV que foi submetido a um transplante de células-tronco está agora "curado", tornando-se o segundo no mundo a se recuperar da aids, anunciaram seus médicos nesta terça-feira.

Quase dez anos após o primeiro caso confirmado de um paciente com HIV que conseguiu se livrar dele, este segundo caso, conhecido como "paciente de Londres", não apresenta sinais do vírus há 30 meses, segundo os resultados publicados na revista The Lancet HIV.