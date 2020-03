Petróleo se recupera e ganha 10%

Os preços do petróleo estavam em recuperação nesta terça-feira após a queda histórica da véspera, a mais importante em apenas um dia desde 1991, graças às declarações do ministro russo da Energia, que abre a porta para novos acordos com a Arábia Saudita.

Às 10H55 GMT (7H55 de Brasília), o barril de WTI - a referência nos Estados Unidos - para entrega em abril ganhava 9,48%, a 34,09 dólares, pouco depois de superar 10% (34,42 dólares).

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio era negociado a 37,53 dólares, um aumento de 9,25%, poucos minutos depois de alcançar os 37,75 dólares.