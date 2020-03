British Airways cancela voos de terça-feira para a Itália

A companhia British Airways, parte do International Airlines Group, anunciou nesta terça-feira o cancelamento de todos os voos do dia para a Itália, após a extensão a todo o território deste país das medidas de confinamento devido ao coronavírus.

Uma porta-voz da British Airways disse à AFP que a empresa "entrou em contato com todos os clientes que deveriam viajar hoje", sem informar s obre eventuais cancelamentos nos próximos dias.

Com 9.172 casos confirmados de Covid-19 e um total de 463 mortos, segundo um balanço da AFP com base em informações oficiais, a Itália é o segundo país do mundo mais afetado pela epidemia depois da China, onde o vírus surgiu em dezembro.

Em uma tentativa de frear a propagação, as autoridades italianas decidiram ampliar as medidas de confinamento a todo o país.

O governo britânico desaconselhou todas as viagens não essenciais à Itália e pediu às pessoas que chagam procedentes deste país que entrem em quarentena voluntária durante 14 dias.

Várias companhias aéreas europeias reduziram consideravelmente nos últimos dias os voos para e a partir da Itália devido à drástica queda da demanda.