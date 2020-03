Comunicado do Business Wire :Morrow Sodali

Investidores institucionais com ativos sob gestão de US$ 26 trilhões confirmam por unanimidade que os riscos e oportunidades ESG (Ambiental, Social e de Governança) desempenharam um papel cada vez mais importante em suas decisões de investimento e na avaliação de empresas de portfólio nos últimos 12 meses, de acordo com a pesquisa anual com investidores institucionais da Morrow Sodali, divulgada hoje.

A pesquisa da Morrow Sodali destaca as principais áreas de foco dos investidores institucionais na hora de determinar como exercer seus direitos de voto nas reuniões anuais de acionistas de 2020. Os resultados da pesquisa revelam que o conceito amplamente definido de ESG terá um impacto prático direto nas reuniões de acionistas, votação por procuração, envolvimento e nos vários meios pelos quais os investidores cumprem suas responsabilidades de supervisão e administração.

Várias descobertas se destacaram:

- A mudança climática está no topo da agenda de ESG dos investidores. Todas as empresas, independentemente do setor, devem esperar um maior escrutínio por parte dos investidores sobre como lidam com este problema.

- Os investidores esperam conhecer o funcionamento interno do conselho administrativo, com destaque para a importância do envolvimento do conselho/acionista.

- Em geral, o pagamento por desempenho continua a dominar como um ponto de pressão fundamental para os investidores, mas, cada vez mais, a ênfase está em como as empresas e os conselhos respondem às preocupações dos acionistas e votos negativos.

- Muitos investidores expressam a necessidade de informações não financeiras mais explícitas, que consideram um importante indicador da cultura corporativa subjacente, integridade e sustentabilidade. Com relação aos fatores de mudança climática, é de importância primordial para os investidores que as empresas mostrem claramente qual é a conexão com os seus riscos e oportunidades financeiros.

A pesquisa da Morrow Sodali, agora em seu quinto ano, foi realizada em janeiro de 2020. Quarenta e um investidores institucionais globais, com US$ 26 trilhões em ativos sob gestão no total, responderam à pesquisa.

A pesquisa indicou notavelmente que:

- É mais provável que os investidores apoiem ativistas, se a empresa tiver práticas de governança fracas, um fator ainda mais importante do que a credibilidade da estratégia de negócios proposta pelo ativista.

- Uma esmagadora maioria de investidores espera que as empresas demonstrem em seus relatórios um vínculo entre os riscos financeiros, oportunidades e mudanças climáticas, com a maior parte acreditando que mais detalhes sobre o processo para identificar estes riscos e oportunidades melhorariam significativamente as divulgações relacionadas às mudanças climáticas das empresas.

- Perdendo apenas para a mudança climática, a gestão do capital humano é citada por investidores como um importante tópico de sustentabilidade, no qual eles se concentrarão quando se envolverem com conselhos em 2020, com um foco específico na divulgação aprimorada em torno do envolvimento do conselho na definição da cultura corporativa, além de indicadores de saúde e segurança consistentes.

- Os investidores concordam amplamente que a abordagem e os resultados da participação das partes interessadas devem ser incluídos nos relatórios das empresas, juntamente com suas explicações sobre os objetivos corporativos.

- ESG e sustentabilidade desempenham um papel mais importante nas decisões de investimento de renda fixa, com as agências de classificação de ESG se estabelecendo como um fator essencial na análise de riscos e oportunidades, além das agências de classificação de crédito.

Kiran Vasantham, diretor de Envolvimento do Investidor, disse:"Com o ESG agora firmemente no objetivo final do investidor, acreditamos firmemente que as empresas devem gerenciar proativamente esta questão a nível do conselho, essencialmente como uma área de comunicação bidirecional com seus acionistas e investidores. ESG é uma jornada, não um destino. Empresas que não apreciam completamente a necessidade de se envolver em riscos perdem o contato com as expectativas de seus fornecedores de capital a longo prazo mais leais e enfraquecem estes importantes relacionamentos. Estou encantado e agradecido por uma grande parte dos investidores ter participado na pesquisa, pois isso proporciona pontos de vista valiosos sobre as prioridades dos gerentes de ativos e um alerta para as empresas sobre as questões de ESG que devem afetar as decisões de investimento e votação em 2020."

Para acessar o relatório completo da Pesquisa Institucional para Investidores de Morrow Sodali 2020, clique aqui. Para acessar as pesquisas anteriores (2016, 2017, 2018, 2019), clique aqui.

Sobre a Morrow Sodali

A Morrow Sodali é uma provedora com liderança em consultoria estratégica e serviços de acionistas para clientes corporativos no mundo inteiro. A empresa fornece aos conselhos administrativos e executivos conselhos e serviços estratégicos relacionados à governança corporativa, comunicação e participação de acionistas e detentores de títulos, inteligência dos mercados de capitais, solicitação de procuração, ativismo dos acionistas e fusões e aquisições.

Da sede em Nova York e Londres, e escritórios e parceiros nos principais mercados de capitais, a Morrow Sodali atende mais de 700 clientes corporativos em 40 países, incluindo muitas das maiores corporações multinacionais do mundo. Além de empresas listadas e privadas, seus clientes incluem fundos mútuos, fundo de investimentos, bolsas de valores e associações de membros.

Para obter mais informações sobre a Morrow Sodali, acesse www.morrowsodali.com

