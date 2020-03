O governo do Japão aprovou nesta terça-feira um projeto de lei com medidas para um eventual "estado de emergência", que permitiria às autoridades impor o confinamento de pessoas e requisitar edifícios para que sejam utilizados como hospitais durante a epidemia de coronavírus.

As medidas seriam parte dos esforços do Japão para controlar a epidemia, a cinco meses da data prevista para a abertura dos Jogos Olímpicos.

Se for aprovado pelo Parlamento, o projeto concederia ao primeiro-ministro Shinzo Abe o poder de declarar estado de emergência e impor medidas drásticas. O governo, porém, destacou que a situação ainda não chegou a este ponto.

"Atualmente não estamos em uma situação na qual precisamos declarar estado de emergência", afirmou o porta-voz do governo, Yoshihide Suga.

O novo coronavírus infectou mais 500 pessoas no Japão e provocou nove mortes.

A propagação de Covid-19 no país gerou dúvidas sobre o início dos Jogos Olímpicos na data prevista, 24 de julho, mas as autoridades insistem que o planejamento continua de maneira normal.

Ao contrário da vizinha Coreia do Sul, o Japão não determinou exames generalizados entre a população.

Além disso, o governo Abe foi muito criticado pela gestão da crise com o cruzeiro Diamond Princess, que atracou perto de Tóquio com quase 700 pessoas contaminadas com o coronavírus.

De acordo com o governo japonês, as próximas semanas serão cruciais para conter a propagação do coronavírus. Abe determinou a suspensão das aulas por várias semanas.

O projeto de lei aprovado pelo gabinete nesta terça-feira é uma revisão de uma lei de 2012 destinada a frear a propagação de novos tipos de gripe. O texto deve ser aprovado sem problemas no Parlamento, com o apoio da oposição.

De acordo com a nova lei, assim que o primeiro-ministro declarar estado de emergência em uma parte específica do país, os governos locais poderão exigir que os moradores permaneçam em suas casas.

O governo alega que, embora o Japão não registre uma epidemia generalizada, "é importante estar preparado para o pior dos cenários".