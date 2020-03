As principais Bolsas da Europa iniciaram a terça-feira com altas superiores a 1%, após as quedas expressivas da véspera, provocadas pelo medo do impacto econômico do novo coronavírus e a forte baixa do preço do petróleo.

Nos primeiros minutos de sessão, o índice FTSE 100 de Londres subia 1,8%, o DAX 30 de Frankfurt 1,2% e o CAC 40 de Paris 1,29%.

Em Madri, o Ibex 35 subia 1,07% e em Milão o índice FTSE MIB avançava 1%.