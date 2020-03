Comunicado do Business Wire :DIP Corporation

DIP Corporation (a seguir "DIP"), Sede: Minato-ku, Tóquio, Japão; Presidente e diretor executivo: Hideki Tomita anunciou na segunda-feira, 9 de março, que começará a oferecer indenização a quem estiver empregado em meio período ou capacidade contratada (veja nota abaixo) através dos sites Baitoru, Baitoru NEXT ou Hatarako.net, se não puderem trabalhar devido a uma doença relacionada ao coronavírus.

Mensagem de Hideki Tomita, Presidente e diretor executivo

Hoje enfrentamos uma crise, pois a disseminação do coronavírus cria um clima de medo em todo o mundo.

Todos nos preocupamos com nossos entes queridos, amigos, colegas de classe e colegas de trabalho. Passamos muito tempo discutindo o que a DIP pode fazer nessas circunstâncias.

Naturalmente, tomamos as medidas prudentes para evitar o contágio, incentivando protocolos de trabalho remoto, adotando horários flexíveis, restringindo nossos funcionários de usar trens lotados ou se reunir em grandes grupos, etc.

Além disso, começamos a oferecer ofertas de emprego gratuitas em nossos locais de recrutamento para clientes que necessitam urgentemente de substituições de curto prazo para seus funcionários atuais que precisam ficar em casa com crianças devido ao cancelamento de todas as aulas e atividades de escolas públicas.

No entanto, sentimos que devemos fazer mais.

Percebendo que muitos de nossos usuários são empregados em regime de meio período ou contratados, entendo perfeitamente que eles não desfrutam dos benefícios da ausência paga ou deixam subsídio que protege os funcionários comuns. Por mais desagradável que seja, devemos reconhecer a possibilidade de que alguns desses usuários possam contrair uma doença relacionada ao coronavírus e enfrentar sérias pressões financeiras resultantes de uma perda de renda. Isso, além do estresse causado por seus problemas de saúde.

Nessas circunstâncias, pensamos que poderíamos aliviar parte da ansiedade entre nossos usuários, oferecendo uma compensação de alívio àqueles que não estão protegidos pelas redes de segurança disponíveis para os funcionários regulares.

Consequentemente, anunciamos hoje um programa de compensação temporária de alívio para nossos usuários contratados e em período parcial que podem adoecer como resultado do coronavírus. A DIP oferecerá uma compensação de alívio por um período de até meio mês aos usuários que conseguiram emprego através do Baitoru, Baitoru NEXT ou Hatarako.net entre 1.º de março de 2017 e agora, se não puderem trabalhar devido a uma doença relacionada ao coronavírus.

*Meio mês = o período supostamente necessário para o tratamento

Para mais detalhes, consulte o seguinte site:

https://www.baitoru.com/pdt/shien2020 (Somente japonês) https://www.hatarako.net/contents/shien2020 (Somente japonês)

É nosso sincero desejo que este programa traga alguma medida de alívio e tranquilidade aos nossos valiosos usuários, e talvez forneça uma série de boas notícias nesses dias sombrios.

Além disso, esperamos que este programa de assistência possa servir como um trampolim para iniciar uma conversa mais ampla sobre a disparidade nas condições de trabalho entre funcionários de meio período e empregados contratados e aqueles com emprego regular.

Seguindo nossa filosofia corporativa, 'aqui na DIP queremos explorar sonhos, ideias e paixão para criar uma sociedade melhor', continuaremos refletindo sobre como podemos dar a melhor contribuição possível para promover condições de emprego justas e equitativas para todos.

Detalhes da compensação

Pessoas qualificadas: trabalhadores em regime de meio período e contratados (em regime de meio período, expedidos, contratados e terceirizados, excluindo funcionários regulares) empregados por meio da Baitoru, Baitoru NEXT ou Hatarako.net, entre 1.º de março de 2017 e agora que são forçados a se ausentar do trabalho devido a infecção pelo novo tipo de coronavírus. * Não aplicável se houver alguma compensação por parte da empresa (empregador) ou instituição pública

-- Valor da remuneração: uma quantia equivalente ao salário por meio mês (até um máximo de 100.000 ienes)

-- Período de aceitação dos pedidos de indenização: a partir de 9 de março de 2020

-- Detalhes do processo de inscrição etc.: https://www.baitoru.com/pdt/shien2020 (Somente japonês) https://www.hatarako.net/contents/shien2020 (Somente japonês)

Observação: Para os fins deste programa de assistência, a frase 'empregados contratados e em regime de meio período' refere-se aos empregados que não trabalham regularmente e inclui trabalhadores em regime de meio período, aqueles que trabalham em contratos a termo certo e aqueles colocados em uma empresa por meio de despacho e terceirização agências. Para se qualificar para o programa de assistência, um funcionário deve ter obtido emprego através do Baitoru, Baitoru NEXT ou Hatarako.net entre 1.º de março de 2017 e agora, e deve estar impossibilitado de comparecer ao trabalho devido à infecção pelo coronavírus.

Perfil da empresa

Nome da empresa: DIP Corporation Fundada: Março 1997 Capital: ¥ 1,085 bilhões (no final de novembro de 2019) Número de funcionários: 1.967 (em 1.o de abril de 2019. Funcionários regulares) Mercado de ações: TSE 1.a seção Vendas anuais: 42,1 bilhões (AF encerrado em fevereiro de 2019) URL: https://www.dip-net.co.jp/en/company/overview

Se houver alguma inconsistência entre os documentos em inglês e os documentos em japonês, os documentos em japonês prevalecerão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200309005900/pt/

Equipe de relações públicas DIP Corporation (em japonês) +81-3-6628-4070 info@dip-net.co.jp

Daryl Bradley (em inglês) +81-90-2134-4857 info@dip-net.co.jp

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.