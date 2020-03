Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, líder global em tecnologia e serviços do setor de Áudio e Podcast Digital, anunciou hoje o lançamento do mais recente LATAM Podcast Report, que foi expandido para incluir títulos internacionais populares da Stitcher. O relatório fornece informações sobre os 100 melhores podcasts da América Latina entre o dia 20 de janeiro e o dia 16 de fevereiro , conforme a medição feita pelo Triton's Podcast Metrics.

Quinze novas entidades estrearam no relatório do Top 100 Podcast neste período, incluindo as NOTAS DE RÁDIO RPP, BluRadio Notícias del Día, My Favorite Murder com Karen Kilgariff e Georgia Hardstark, San Fermín,eVoz Populi. Além do mais, LOS40 MX - La Cornetapermaneceu no 1º lugar como o podcast mais visto na região no período entre 20 de janeiro e 16 de fevereiro . Os 100 melhores podcasts deste período representam 17,3 milhões de downloads no total.

Para ver todos os resultados do Relatório de Podcast da América Latina e/ou se inscrever para receber futuros relatórios por e-mail, acesse https://www.tritondigital.com/resources/podcast-reports.

O serviço de medição da Triton Digital's Podcast Metricsé é certificado pelo IAB Tech Lab em conformidade com a versão 2.0 das IAB Podcast Measurement Technical Guidelines. Fornece dados precisos e perspicazes sobre como, quando e onde o conteúdo do podcast está sendo consumido em várias plataformas de hospedagem, com a capacidade de visualizar métricas por período, local, dispositivo, nome do podcast, episódio, título e muito mais.

Sobre a Triton Digital Triton Digital® é a líder global em tecnologia e serviços do setor de Áudio e Podcast Digital. Operando em mais de 40 países, a Triton fornece tecnologia inovadora que permite que emissoras, podcasters e serviços de música on-line aumentem seu público, maximizem sua receita e simplifiquem suas operações diárias. Além disso, a Triton capacita a indústria global de áudio on-line com Webcast Metrics®, o principal serviço de medição de áudio on-line e o Podcast Metrics, um dos primeiros serviços de medição de podcast certificados pela IAB no setor. Com integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade incomparáveis, a Triton continua comprometida em conectar áudio, público e anunciantes para impulsionar continuamente o crescimento da indústria on-line global. Triton Digital e Stitcher são subsidiárias integrais da The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Para mais informações, acesse www.TritonDigital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200309005882/pt/

Kristin Charron Triton Digital +1 514 448 4037 Kristin.Charron@TritonDigital.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.