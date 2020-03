Bolsa de São Paulo cai 12% e Petrobras mergulha 30%

A Bolsa de São Paulo caiu nesta segunda-feira (9) mais de 12% e as ações da Petrobras mergulharam quase 30%, em um contexto de turbulência mundial pela crise do novo coronavírus e a queda nos preços do petróleo.

O índice Ibovespa, que pela manhã interrompeu durante meia hora suas operações ao registrar queda de 10%, não conseguiu frear a tendência e fechou com uma perda de 12,17%, a 86.067 pontos, passando pela primeira pela primeira vez abaixo dos 90.000 pontos desde maio de 2019.

As ações da Petrobras lideraram as perdas: os papéis preferenciais da estatal caíram 29,70% e as ações ordinárias, 29,68%.