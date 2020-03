Dois legisladores que encontraram Trump entram em quarentena por coronavírus

Dois legisladores dos Estados Unidos que mantiveram contato com o presidente Donald Trump anunciaram nesta segunda-feira que decidiram entrar em quarentena por sua exposição ao coronavírus em uma conferência conservadora realizada em fevereiro.

Matt Gaetz, que viajou com Trump na segunda-feira, e Doug Collins, que se reuniu com Trump na sexta-feira, na Geórgia, decidiram se isolar após a informação de que mantiveram contato com uma pessoa infectada pelo coronavírus durante a conferência conservadora da CPAC realizada em Washington.

Os dois legisladores não apresentam qualquer sintoma.

Gaetz voou com Trump no avião presidencial nesta segunda-feira.

"Apesar de não apresentar qualquer sintoma, fui submetido a exames hoje e espero os resultados em breve", disse Gaetz no Twitter.

Collins encontrou Trump na sexta-feira, na sede do Centro para o Controle de Enfermidades(CDC), em Atlanta, Geórgia, onde foram atualizados sobre a propagação do vírus.

"Não estou sentido qualquer sintoma, mas decidi entrar em quarentena por precaução", disse Collins.

Uma foto publicada pelo Atlanta Constitution-Journal mostra Collins apertando a mão do presidente na Base Aérea Dobbins.

A Casa Branca não comentou as informações.

Mais cedo nesta segunda-feira, Trump minimizou o risco do novo coronavírus, assinalando que no ano passado 37 mil americanos morreram de gripe comum, que mata "entre 27 mil e 70 mil por ano" nos EUA.

"A vida e a economia prosseguem. Neste momento há 546 casos confirmados de coronavírus, com 22 mortes. Pensem nisto", tuitou.