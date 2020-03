Comunicado do Business Wire :Tigo

A Tigo®, pioneira da plataforma inteligente modular Flex MLPE, anunciou hoje um novo complemento à plataforma TS4 - o TS4-A-M. Essa solução complementar de monitoramento no nível do módulo traz a tecnologia inteligente do módulo fotovoltaico e a maior granularidade de dados de produção para os clientes residenciais, comerciais e industriais e de serviços públicos da Tigo.

Com a solução de monitoramento da Tigo, os clientes podem escolher entre o monitoramento solar premium ou gratuito, que oferece vários recursos nos dados modulares. O monitoramento premium da Tigo pode ser ativado sem custo por 30 dias, para que os clientes possam acessar dados modulares mais granulares, histórico detalhado da produção, alertas de desempenho e gráficos avançados pelo website SMART da Tigo. Para ativar, baixe o aplicativo móvel SMART da Tigo com um sistema fotovoltaico Tigo pelo Google Play ou Apple Store. Para saber mais, assista ao webinar gratuito on-line "Monitoring with TS4-A-M and Premium Subscription" (Monitoramento com TS4-A-M e assinatura premium) na quinta-feira, 12 de março, às 10h00 PT (fuso horário do Pacífico)

Os destaques do novo TS4-A-M (complemento de monitoramento) com a assinatura premium incluem:

-- Veja dados de energia, voltagem e corrente em qualquer lugar no site ou pelo aplicativo SMART

-- Visualize ou baixe gráficos detalhados sobre a produção de energia do sistema

-- Configure dispositivos Modbus de terceiros, como inversores e medidores CA, no aplicativo SMART da Tigo

-- Baixe os dados diretamente, usando a API Tigo

-- Seja alertado por e-mail ou SMS automático sobre falhas ou problemas de desempenho

-- Mantenha sistemas fotovoltaicos de forma proativa com menor custo de propriedade

-- Receba relatórios de produção mensal ou diariamente

-- Acompanhe o desempenho de módulos individuais para identificar problemas facilmente

-- Preveja requisitos de manutenção para reduzir o tempo de trabalho

"A Tigo oferece os dados modulares mais granulares do setor, graças à sua tecnologia UHD-Core, no TS4-A-M e outras unidades com esse recurso de monitoramento", afirma Maxym Makhota, vice-presidente de engenharia de software da Tigo. "Além disso, o software de monitoramento premium é extremamente simples para os clientes que desejam a manutenção mais fácil do sistema, melhor visibilidade e dados em tempo real."

A Tigo já está aceitando pedidos do TS4-A-M no mundo todo. Para consultar preços e entrega, fale com seu distribuidor de energia solar, ligue para a Tigo pelo telefone +1.408.402.0802, envie um e-mail para sales@tigoenergy.com, ou acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para o setor solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, na Europa, América Latina, Japão, China, Austrália e no Oriente Médio. Acesse www.tigoenergy.com.

Tiffany Douglass 408.402.0802 x 430 marketing@tigoenergy.com

