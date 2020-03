Comunicado do Business Wire :DC Administration Services, Inc.

DC Administration Services, Inc. (DCAS) observa que a data de revisão da lista de 2020 para os comitês de deliberações irá se encerrar na segunda-feira, 30 de março de 2020.

Portanto, a DCAS gostaria de convidar todos os membros interessados da ISDA a candidatar-se a um cargo de Membro do Comitê de Não Distribuidores do Comitê de Deliberações para a região relevante.

As partes que desejam se candidatar a esta posição devem revisar com cuidado e enviar uma Carta de Participação do Comitê de Não Distribuidores assinada até as 17h EDT de sexta-feira, 13 de março de 2020.

Para obter mais informações sobre o processo e baixar o formulário da Carta de Participação do Comitê de Não Distribuidores, acesse https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200309005837/pt/

Mark Ferraris (US) 516.503.9007

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.