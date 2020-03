Governo italiano decreta suspensão do Campeonato Italiano por coronavírus

O governo italiano decretou na noite desta segunda-feira a suspensão do campeonato de futebol, horas após o Comitê Olímpico Italiano (Coni) exigir a interrupção de "todas as atividades esportivas em todos os níveis" até 3 de abril contra a progressão do novo coronavírus.

"Não há razão para os jogos e eventos esportivos continuarem e penso no campeonato de futebol. Sinto muito, mas os 'tifosi' precisam aceitar isso", disse o chefe do governo italiano Giuseppe Conte em entrevista coletiva, sem especificar se a medida afeta os jogos das competições europeias.