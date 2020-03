Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (TOKYO: 6701) anunciou hoje uma colaboração com a Siemens no campo de IoT para fornecer uma solução de monitoramento e análise para a fabricação que conecta o MindSphere®, o sistema operacional aberto baseado na nuvem da Siemens para a Internet of Things (IoT) e a Tecnologia de análise invariante do sistema (SIAT) da NEC. Como parte do contrato, a NEC está ingressando no MindSphere Partner Program, que pode fornecer à NEC o acesso a treinamento e suporte técnico especializado da Siemens, além de vários recursos conjuntos de entrada no mercado.

Nos últimos anos, com a aceleração da digitalização e a disseminação da IoT, a segurança, eficiência, manutenção e qualidade de produto dos sistemas estão sendo visualizadas e analisadas com base nos dados coletados de um grande número de sensores instalados em vários locais, como sistemas de fábrica, linhas de fabricação e fábricas. No entanto, é necessário sistematizar a coleta, armazenamento, monitoramento, análise e outros processos para utilizar os dados dos sensores. Além disso, é necessário um know-how exclusivo, como conhecimento sobre sistemas de IoT e análise de dados, para construir esse sistema, o que dificulta a construção por conta própria dos clientes.

Ademais, especialmente na indústria de transformação, os processos de trabalho geralmente são baseados na experiência de cada planta ou indivíduo. Portanto, a perda de know-how devido à aposentadoria de pessoal qualificado e à falta de pessoal representa um sério desafio.

Para resolver esses problemas, a NEC e a Siemens aprimoraram seus produtos para permitir maior visualização e análise dos dados do sensor.

A Tecnologia de Análise Invariante do Sistema, parte do portfólio avançado de tecnologias de IA da NEC, "NEC the WISE", está sendo usada para aprender e modelar automaticamente o comportamento dos sistemas com base em dados coletados de um grande número de sensores instalados em sistemas de larga escala, complexos. Isso proporciona a visualização dos sistemas e como eles operam, além de permitir que os sistemas operem com segurança e eficiência, detectando proativamente erros usando modelos analíticos. A NEC já instalou aproximadamente 100 desses sistemas internacionalmente.

O MindSphere é o sistema operacional de IoT aberto e baseado em nuvem da Siemens que conecta produtos, plantas, sistemas e máquinas, permitindo que as empresas aproveitem a riqueza de dados gerados pela IoT com análise avançada. O MindSphere Partner Program é o programa de parceiros da Siemens para fornecedores de soluções e tecnologias de IoT industriais.

Essa colaboração permite que ambas as empresas forneçam coleta total, armazenamento, monitoramento e análise de dados, incluindo personalização de acordo com as necessidades do cliente. Especificamente, o MindSphere está sendo usado para coletar e acumular dados de sensores de campo, e o Sistema de tecnologia de análise invariante do sistema da NEC monitora e analisa automaticamente os dados. Essa solução será oferecida primeiro como uma solução em nuvem para a indústria de transformação, depois aplicada a sistemas de fábricas, linhas de fabricação, instalações da planta e outros equipamentos, bem como aos produtos produzidos com esse equipamento. Isso facilita a visualização e a análise de grandes quantidades de dados dos sensores, contribuindo para aumentar a produtividade, reduzir o risco operacional e a preservação do know-how e qualidade do produto.

As empresas planejam atrair clientes internacionais da indústria de transformação e depois expandir para clientes de outras indústrias.

"É uma honra colaborar com a Siemens para aumentar a produtividade da indústria de transformação por meio da tecnologia de análise invariante do sistema", disse Osamu Fujikawa, vice-presidente sênior da NEC Corporation. "A NEC acelerará a digitalização das empresas através do fornecimento em todo o mundo de soluções que alavancam os pontos fortes das duas empresas. A NEC continuará atendendo necessidades diversificadas, fundindo tecnologias reais e digitais, bem como aproveitando tecnologias avançadas como a IA e a IoT", acrescentou.

"A Siemens está comprometida em criar parcerias que ajudem os clientes a realizar a transformação digital com a Internet das Coisas Industrial. Trabalhar com a NEC pode ajudar a fornecer aplicativos MindSphere que melhoram a capacidade dos clientes de agregar valor às suas iniciativas de transformação digital", disse Kunihiko Horita, gerente nacional do Japão, Siemens Digital Industries Software.

