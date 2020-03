Comunicado do Business Wire :Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

A Dahua Technology, fornecedora líder de soluções e serviços de IoT inteligente centrada em vídeo, lançou com sucesso sua nova solução para vigilância noturna inteligente - a câmera WizSense Full-color Series Network.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200309005722/pt/

General IR Camera VS Full-color Camera (Photo: Business Wire)

Vigilância Noturna Incomparável com 4 Inovações Tecnológicas

Esta nova série de câmeras abrange as quatro principais inovações tecnológicas da Dahua Technology:

Lente de Grande Abertura - Possui abertura extragrande F1.0 que coleta 2.5 vezes a quantidade de luz em comparação com a abertura F1.6, criando uma imagem mais brilhante.

Sensor de Alto Desempenho - Oferece aumento de 30% da capacidade fotossensível através de seus sensores maiores.

ISP Avançado - Dahua ISP 4.0 melhora muito a relação sinal-ruído (SNR) e a reprodução de cores.

Luz Cálida-O brilho ponderado da luz azul está 40% abaixo dos padrões da União Europeia, que apresenta menor poluição luminosa e menos danos aos olhos humanos.

Com esses quatro avanços tecnológicos, a câmera colorida Dahua oferece desempenho incomparável de noite. Consegue monitoramento 24/7, capturando detalhes vívidos e apresentando imagens coloridas em condições de pouca luz.

Ao mesmo tempo, fornece luz auxiliar cálida e inteligente para garantir a nitidez e a qualidade da imagem, mesmo na escuridão total. Graças às suas funções integradas de IA, garante maior precisão de monitoramento de noite.

Full-color + SMD Reduzem Alarmes Falsos Inclusive de Noite

Como a primeira empresa do setor que combina SMD e Full-color para vigilância noturna, a Dahua Technology oferece as vantagens de ambas as tecnologias aos seus clientes. Por um lado, o SMD pode processar facilmente as informações visuais coletadas pela câmera Full-color. Por outro lado, a câmera colorida aumenta significativamente a precisão do SMD de noite (consulte a tabela abaixo). Além disso, Dahua SMD tem a capacidade de filtrar efetivamente alarmes falsos acionados por animais de estimação, folhas, galhos, pingos de chuva, luzes e outros objetos irrelevantes, e se concentrar apenas em ameaças reais - humanas e de veículos.

-0- *T SMD Accuracy at Night Product Human Accuracy Vehicle Accuracy Traditional Camera ?90% ?90% Full-color Camera ?98% ?98% *T

*Os números são simulados por diferentes condições do laboratório.

Utilizando as duas tecnologias avançadas, a câmera Dahua WizSense Full-color pode acomodar uma ampla variedade de cenários de aplicativos, como museus, cinemas, fábricas, vilas, escolas, etc. Os usuários não precisam mais se preocupar com o alto custo da vigilância ou quando sair de casa e deixá-la sem proteção durante noite. Esta solução é totalmente capaz de atender às demandas de usuários comuns, oferecendo uma solução mais segura e econômica para a vigilância noturna.

*A data de lançamento do produto pode variar conforme o país.

Zoe Xu, xu_shuyi@dahuatech.com Tel:+86-18958132413

