Comunicado do Business Wire :Diligent

Apesar de ocuparem apenas 22% dos assentos no conselho, para algumas poucas mulheres que conseguem ingressar nos conselhos administrativos de empresas públicas, assumir cargos de liderança - incluindo presidente do conselho, diretora principal e presidente de comitê - acontece em um ritmo mais rápido do que para os homens, de acordo com a nova pesquisa divulgada hoje pelo Diligent Institute. O Diligent Institute é o ramo de pesquisa da Diligent Corporation, uma empresa com liderança em governança moderna e fornecedora confiável de insights de conselhos administrativos para mais de 17 mil empresas e 650 mil líderes no mundo inteiro. De acordo com o relatório, as mulheres em cargos de diretoria assumem funções de liderança do conselho corporativo e do comitê até dois anos mais rapidamente do que os homens, apesar de ocuparem apenas 7% das funções de presidente do conselho e diretora principal a nível global.

O relatório, intitulado A Few Good Women: Gender & Inclusion in Public Company Board Leadership(Mulheres de Confiança: Gênero e Inclusão na Liderança do Conselho Administrativo de Empresas Públicas),examinou dados de 5.911 empresas públicas no mundo todo para determinar a participação das diretoras nas funções de liderança do conselho e do comitê, depois que ingressam nos conselhos administrativos de empresas públicas.

Quando se trata de liderança do conselho, os dados mostram que homens (45%) e mulheres (40%) têm quase a mesma probabilidade de ingressar diretamente no conselho do que o presidente ou o diretor principal. Para os diretores que não ingressaram no conselho no cargo de presidente ou diretor principal, mas acabaram chegando a uma destas funções, o relatório constatou que as mulheres em cargos de diretoria alcançam essas posições de liderança mais rapidamente do que os seus colegas homens. Em média, as mulheres em conselhos de diretoria levam 6,31 anos para serem promovidas a um cargo de liderança, em oposição a 8,02 anos para os homens. Esta diferença de vinte meses oferece algumas evidências de que as empresas buscam ativamente novas perspectivas em papéis de liderança e trabalham para construir uma cultura mais inclusiva.

"Este relatório foi divulgado logo após o Dia Internacional da Mulher, e as conclusões marcam alguns sinais encorajadores de progresso que devem ser comemorados", disse o CEO da Diligent, Brian Stafford. "Obviamente, ainda há muito trabalho a ser feito para trazer mais diversidade aos conselhos e à liderança corporativa, mas é inspirador ver o número de mulheres que ingressam nos conselhos administrativos assumindo papéis essenciais de liderança. A diversidade traz perspectivas únicas e a experiência que as empresas precisam para prosperar, e candidatos diversificados representam um conjunto de talentos ainda inexplorados para cargos de liderança corporativa. A Diligent incentiva as empresas a tomar nota desta prática recomendada de governança moderna e expandir suas redes - existem milhares de mulheres candidatas ao conselho que estão absolutamente prontas e aptas a assumir papéis de liderança."

O relatório também sugere que um número cada vez maior de empresas está disposto a integrar candidatas que não tragam experiência anterior em cargos de CEO ou diretoras públicas em suas funções no conselho. Em vez de penalizar as mulheres por isto, essas empresas buscam reconhecer os conjuntos de habilidades e perspectivas especializadas que diversas candidatas trazem, incluindo conhecimento em tecnologia digital, conhecimento específico na área jurídica ou de RH e experiência na implementação de programas ESG e de sustentabilidade, como comentou um participante do estudo.

Hoje, as mulheres ocupam 24% de todos os assentos dos comitês do conselho e 21% dos cargos de presidentes de comitês do conselho. De acordo com Dottie Schindlinger, diretora executiva do Diligent Institute, "Embora o número total de mulheres nos conselhos de administração ainda seja pequeno, as mulheres na diretoria são altamente engajadas em comitês - incluindo o Comitê de Auditoria, que costuma ser considerado um "centro de poder" para o conselho. Vai ser interessante ver se essa tendência continua, à medida que as mulheres começarem a participar de conselhos de empresas públicas em números cada vez maiores."

Para ver as conclusões completas do relatório, acesse https://www.diligentinstitute.com/gender-inclusion-board-leadership.

