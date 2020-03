Wall Street abre com fortes perdas e negociações são suspensas por 15 minutos

Wall Street abriu com fortes perdas nesta segunda-feira, seguindo a tendência mundial de incerteza com a expansão do novo coronavírus e a queda do preço do petróleo, o que provocou a suspensão das negociações por 15 minutos.

A Bolsa de Nova York abriu com forte queda de 5,83% do índice Dow Jones e de 7,12% da Nasdaq às 13H40 GMT (10H40 de Brasília). O índice ampliado S&P; 500 recuava 7%, o que provocou a suspensão das operações para permitir um momento de respiro aos investidores.

Se o índice perder 13% o 'circuit break' será acionado pela segunda vez por mais 15 minutos.

No momento em que as operações foram suspensas, o Dow Jones Industrial Average perdia 7,3%, a 23.979,90 pontos, enquanto o índice tecnológico Nasdaq recuava 6,9%, a 7.987,44 unidades.