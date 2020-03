Wall Street abre com fortes perdas e negociações são suspensas por 15 minutos

Vinte e sete pessoas morrem no Irã depois de beber álcool adulterado para 'curar' o coronavírus

Dois soldados americanos mortos no Iraque em combates com o EI

Coronavírus derruba as Bolsas e paralisa norte da Itália

Posses paralelas de dois presidentes geram crise institucional no Afeganistão

Wall Street abre com fortes perdas e negociações são suspensas por 15 minutos

Morre aos 90 anos Max von Sydow, ator de 'O Exorcista', 'Star Wars' e 'Game of Thrones'

Começa julgamento de acusados da explosão do voo MH17 na Ucrânia

Fed de Nova York injetará US$ 150 bi diários no mercados financeiros

Feministas se mobilizam na Argentina por legalização do aborto

Coronavírus derruba as Bolsas e paralisa norte da Itália

Preço do petróleo sofre a maior queda desde a guerra do Golfo

