Primeiro-ministro do Sudão escapa de atentado em Cartum

O primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, escapou nesta segunda-feira de um atentado a bomba em Cartum, a capital do país, anunciaram seu chefe de gabinete e os meios oficiais.

"Uma explosão aconteceu na passagem do veículo do primeiro-ministro Abdallah Hamdok, mas graças a Deus ninguém foi afetado", escreveu no Facebook seu chefe de gabinete, Ali Bakhit.

Um responsável do Conselho de Ministros confirmou à AFP que Hamdok "escapou de um atentado".

"O primeiro-ministro foi alvo de uma tentativa de assassinato, mas está bem e foi levado a um lugar seguro", informou a televisão estatal.