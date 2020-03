Comunicado do Business Wire :YellowPepper

A YellowPepper anunciou hoje a solução Visa de tokenização (Card-on-File, CoF) para o Bradesco. O projeto permitirá que os clientes do Bradesco façam pagamentos on-line através de cartão tokenizado, reforçando assim a segurança de transações. A solução de tokenização CoF será uma resposta direta para enfrentar esse desafio, além de ajudar a ampliar o panorama de comércio eletrônico do Brasil.

O Visa Token Service cria um ambiente seguro que impulsiona a inovação no comércio on-line e móvel. Com o Visa Token Service, os dados do cartão podem ser substituídos por um único identificador digital, utilizado para processar pagamentos sem expor dados confidenciais da conta do titular do cartão. Com esses tokens da Visa, emissores do mundo todo podem enviar por push atualizações dinâmicas sobre credenciais perdidas, roubadas ou vencidas para permitir uma experiência simplificada entre comerciantes e clientes.

A YellowPepper implementará o cartão virtual emitido pela Visa no app de mobile banking do Bradesco, oferecendo uma solução de pagamento on-line segura aos clientes do Bradesco. Essa implementação ajudará a acelerar a adoção de transações on-line seguras.

"Somos pioneiros na região há bastante tempo e estamos muito entusiasmados por levar essa ferramenta essencial para um país como o Brasil e continuar impulsionando a realização de pagamentos de modo fácil e seguro, estabelecendo ao mesmo tempo a infraestrutura para que clientes e cidadãos adotem essas novas tecnologias", comentou Serge Elkiner, cofundador e CEO da YellowPepper.

"Acreditamos que a tokenização criará a estrutura de trabalho para um processamento ininterrupto e índices de autorização significativamente mais altos no comércio eletrônico no curto prazo", afirmou Alessandro Rabelo, diretor sênior de soluções da Visa. "Ao ampliarmos nossa parceria com a YellowPepper e o Bradesco, estamos demonstrando ainda mais nosso compromisso de tornar o comércio digital mais fácil e seguro para os brasileiros."

Com o crescente número de dispositivos conectados, desde dispositivos móveis à Internet das Coisas em permanente expansão, os pagamentos tokenizados CoF desempenharão um papel cada vez mais importante no futuro do comércio digital.

Sobre a YellowPepper:

Fundada em 2004, a YellowPepper é a fintech pioneira na América Latina com tecnologia exclusiva e parcerias com as principais instituições financeiras e startups do setor. A YellowPepper oferece uma plataforma financeira digital que garante a consumidores, comerciantes, emissores e processadores os meios para revolucionar a experiência de compra . Ela opera em nove países da América Latina e habilita atualmente mais de três milhões de usuários ativos que executam 565 milhões de transações anualmente. Para mais informações, visite www.yellowpepper.com.

Sobre a Visa:

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65 mil mensagens de transação por segundo. O foco incansável da empresa em inovação é um catalisador do rápido crescimento do comércio digital em qualquer dispositivo, para qualquer pessoa em qualquer lugar. À medida que o mundo migra do universo analógico para o digital, a Visa aplica a nossa marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para saber mais, acesse www.visa.com.br, nossa página no LinkedIn ou siga-nos no Twitter @VisaNewsBr.

