Comunicado do Business Wire :Airports Council International

O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) revelou hoje os vencedores de sua renomada Premiação de Qualidade de Serviços em Aeroportos (ASQ) a nível mundial.

Os prêmios reconhecem os aeroportos de todo o mundo que oferecem a melhor experiência de clientes na opinião de seus próprios passageiros.

Este ano, 140 prêmios foram conquistados por 84 aeroportos individuais. A lista completa dos vencedores pode ser encontrada aqui.

Vencedores consistentes Aeroporto Internacional de Indianápolis, Aeroporto Internacional de Pequim Capital, Aeroporto Changi de Singapura e Toronto Pearson, Aeroporto de Roma-Fiumicino, Aeroporto Internacional de Chhatrapati Shivaji em Mumbai, Délhi, Aeroporto Internacional Indira Gandhi, Aeroporto Internacional de Pudong de Xangai e Aeroporto Internacional de Sheremetyevo juntaram-se pela primeira vez aos beneficiários de todas as regiões.

Os benificiários incluem pela primeira vez o Aeroporto Internacional de Kotoka (Accra, Gana), Aeroporto de Mangalore (Mangalore, Índia), Aeroporto Supadio (Pontianak, Indonésia), Aeroporto de Aalesund (Alesund, Noruega), Aeroporto de Hierro (Valverde, Espanha), Aeroporto de Melilla ( Melilla, Espanha), Aeroporto de San Sebastián (San Sebastián, Espanha), Aeroporto de Bodo (Bodo, Noruega), Aeroporto Internacional Izmir Adnan Menderes (Izmir, Turquia), Aeroporto de Copenhague (Copenhague, Dinamarca), Aeroportos Ecológicos de Galápagos S.A. Ecogal (Galápagos, Equador), Aeroporto Internacional da Região da Capital (Lansing, EUA), Aeroporto de Estocolmo-Bromma (Estocolmo, Suécia) e Aeroporto Internacional de St. John (St. John, Canadá).

"A Premiação de Qualidade de Serviços em Aeroportos representa o maior reconhecimento possível para operadoras de aeroportos de todo o mundo e reconhece a excelência na experiência de clientes", disse a Diretora Geral da ACI Mundial, Angela Gittens.

"Os prêmios conquistados este ano adquirem um grupo diversificado de aeroportos vencedores de todo o mundo, que ilustra o compromisso de todo o setor em oferecer uma experiência excepcional a clientes.

"Oferecer uma melhor experiência a clientes é uma importante estratégia de negócios em um setor aeroportuário cada vez mais competitivo. O programa global ASQ da ACI é o único que não apenas reconhece a excelência, mas também fornece aos aeroportos medições objetivas e avaliação comparativa para ajudar a impulsionar seu desempenho.

"Temos o prazer de observar que os cinco aeroportos vencedores na categoria 'Melhor aeroporto por tamanho e região (menos de dois milhões de passageiros por ano na Europa)' são todos vencedores pela primeira vez de uma premiação de ASQ."

O programa de Qualidade de Serviços em Aeroportos é o principal programa de medição e avaliação corporativa da experiência de clientes em aeroportos de todo o mundo. Em 2019, mais da metade dos 8,8 bilhões de viajantes internacionais passaram por um aeroporto com ASQ.

Os aeroportos vencedores estarão representados na Cerimônia de Premiação de ASQ a ser realizada durante a terceira ACI, Cúpula Global de Experiência de Clientes, que irá ocorrer em setembro na Cracóvia, Polônia.

