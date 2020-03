A Alemanha registrou nas últimas 24 horas 150 novos casos de contágio do novo coronavírus, o que eleva a 1.112 o número de pessoas afetadas pela epidemia, anunciou nesta segunda-feira o instituto Robert Koch.

O principal foco da doença está na região da Renania do Norte-Westfalia, na fronteira com Holanda e Bélgica, de acordo com o instituto, que supervisiona o combate às epidemias na Alemanha.