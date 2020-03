Itália confina mais de 15 milhões de pessoas para conter coronavírus

A Itália decidiu pôr em quarentena, neste domingo (8), mais de 15 milhões de pessoas no norte do país, cerca de 25% da população total, em uma medida sem precedentes para tentar conter o avanço do novo coronavírus no território.

Somente nas últimas 24 horas, a Itália registrou 133 mortes por coronavírus, elevando o total de óbitos para 366, conforme o diretor da Defesa Civil local, Angelo Borrelli.

O número de casos positivos subiu para 7.375, ou seja, mais 1.492 desde o balanço divulgado no sábado (7). Com esses dados, o país tornou-se o segundo mais afetado pelo vírus, tanto em número de mortes, quanto de contágios.

Uma das regiões afetadas pela quarentena imposta neste domingo, a Lombardia continua sendo a mais atingida pela doença, com 4.189 casos e 267 vítimas fatais.

No decreto sancionado hoje pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, o governo também determinou o fechamento de museus, teatros, cinemas, salas de concertos, pubs, salões de jogos e outros estabelecimentos similares em todo país até 3 de abril.

As competições esportivas ficam suspensas, embora alguns eventos possam ser realizados a portas fechadas, ou seja, sem público.

Também neste domingo o ministro dos Esportes, Vincenzo Spadafora, pediu a suspensão imediata da Série A de futebol, também no contexto de rápida propagação do novo coronavírus.

"Não tem sentido agora, quando estamos pedindo aos cidadãos enormes sacrifícios para prevenir a propagação da epidemia, pôr em risco a vida de jogadores, árbitros, torcedores que, certamente, vão-se reunir para ver as partidas, não suspender o futebol temporariamente", declarou Spadafora em mensagem publicada no Facebook.

A 26ª rodada da Série A ainda não foi suspensa, embora, em caso de disputa de jogos, a determinação seja para eventos fechados ao público. Hoje, a principal partida acontece entre a Juventus e o Inter, segundo e terceiro na tabela.

Escolas e universidades já haviam recebido ordem para cancelarem as aulas até meados de março.

Por força do decreto, as viagens para entrar e sair de uma grande área no norte da Itália - de Milão, capital econômica do país, a Veneza, meca do turismo mundial - passaram a ser severamente limitadas.

Serão possíveis apenas os deslocamentos que obedeçam a "imperativos profissionais verificáveis e a situações de urgência por razões de saúde". Na prática, isso significa deixar em quarentena quase 15 milhões de pessoas, ou cerca de 25% da população.

O decreto do governo determina que, na região da Lombardia e em outras 14 províncias, ficam proibidos todos os eventos culturais, esportivos e religiosos, assim como estipula o fechamento de discotecas, pubs, escolas de dança e lugares similares até 3 de abril.

O temor de uma propagação da doença que poria em xeque todo sistema de saúde italiano é tamanho que museus, teatros, cinemas e outras casas de shows também fecharam as portas em todo país.

Os presos de quatro prisões italianas protestaram, neste domingo, após a proibição de visitas de familiares como parte das medidas para frear a difusão do coronavírus. Segundo a agência de notícias Agi, os presos fizeram uma lista de demandas e estão tentando negociar com a administração penitenciária.

- Elogio da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou neste domingo as medidas "corajosas" tomadas pela Itália para conter a propagação do novo coronavírus, classificando-as de "verdadeiros sacrifícios".

"O governo e a população da Itália estão tomando medidas audaciosas e corajosas para conter a propagação do coronavírus e proteger seu país e o mundo. Fazem verdadeiros sacrifícios", tuitou Ghebreyesus.

"A OMS é solidária com a Itália e está aqui para continuar lhes dando apoio", acrescentou.

Em sua primeira oração de Ângelus feita por "streaming", neste domingo, o papa Francisco manifestou "sua proximidade" para com os doente pelo coronavírus.

Desde a aparição do novo coronavírus em dezembro na China, foram registrados 105.836 casos de contágio em 98 países e territórios e, destes, 3.595 óbitos, segundo um balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais.

Com mais de 5.880 casos e 233 mortes, a Itália é, junto com Irã e Coreia do Sul, um dos países mais afetados fora da China.

As medidas adotadas são similares às aplicadas em Hubei, a província chinesa onde surgiu a doença em dezembro passado e onde 56 milhões de pessoas foram isoladas em quarentena.

Em diversas ocasiões, o diretor-geral da OMS elogiou as drásticas medidas tomadas por Pequim, embora esperasse que fossem "eficazes e de curta duração".

Em 28 de fevereiro, a OMS declarou em um nível "muito elevado" a ameaça desta nova epidemia.