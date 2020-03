As Bolsas da Arábia Saudita e dos demais países do Golfo afundaram neste domingo (8) a níveis historicamente baixos, após o fracasso da Opep e da Rússia de chegar a um acordo sobre os preços do petróleo.

Já afetada pelo novo coronavírus, a bolsa saudita despencou 6,5% na abertura. Também caíram as de Dubai (-8,5 %), Kuwait e Abu Dhabi, ambas com retrocessos de mais de 7%.