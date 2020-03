Líbano anuncia primeiro default de sua história

O Líbano não pagará, na próxima segunda-feira (9), um vencimento de sua dívida emitida em eurobônus, marcando o primeiro default de sua história - anunciou o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, neste sábado (7).

Afetado por uma grave crise de liquidez e por meses de protestos contra a corrupção e contra a incapacidade de seus dirigentes, o país tem de pagar US$ 1,2 bilhão em eurobônus. A eles, somam-se outros US$ 700 milhões que vencem em abril, e US$ 600 milhões, em junho.

O governo quer negociar imediatamente com os devedores, acrescentou Diab em um discurso à nação, imersa em uma grave crise de divisas.

As reservas de moeda estrangeira "caíram até um nível preocupante e perigoso, o que obriga o governo libanês a suspender o pagamento de uma emissão de eurobônus que vence em 9 de março, porque precisa desses fundos", explicou o premiê.

"O Estado libanês buscará renegociar sua dívida", acrescentou Diab, que formou um governo de tecnocratas em janeiro passado, com a missão prioritária de controlar a crescente crise financeira. O país se encontra mergulhado em uma onda de protestos contra o sistema político.

Uma das maiores do mundo, a dívida do Líbano chega a 170% do Produto Interno Bruto (PIB).

Apesar de ter atravessado momentos difíceis, o país nunca havia descumprido seus compromissos. Nos últimos meses, porém, teve de lidar com uma de suas piores crises na economia e na política desde a guerra civil de 1975-1990.

Os fluxos de moeda estrangeira caíram, e a libra libanesa afundou, obrigando os bancos a imporem restrições draconianas para a retirada de dólares e para transferências.

Os manifestantes antigoverno que tomaram as ruas desde outubro para defender o calote temem que uma queda das reservas possa dificultar ainda mais o acesso a suas economias.

"Não deveríamos pagar o preço pelos erros do governo", diz Nour, uma manifestante de 16 anos, durante protesto em frente à sede do Banco Central, em Beirute.